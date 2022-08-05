Правительство выделило 3,4 млрд грн на восстановление критической инфраструктуры

Цитата

“Для поддержки регионов, в том числе для восстановления критической инфраструктуры, всего выделено 3,4 млрд грн. Это средства для 7 областей и города Киева”, – сказал он.

Детали

Шмыгаль добавил, что отдельно идет программа поддержки регионов для покупки стройматериалов, лекарств и других критически важных товаров через «Укрзализныцю». По этой программе регионы получили уже около 5 млрд грн.

Дополнение

Секретарь Нацсовета по восстановлению, народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что план восстановления Украины от последствий войны уже выполняется.