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План відновлення України вже виконується – секретар Нацради

План відновлення України вже виконується – секретар Нацради

Київ • УНН

 • 114169 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. План відновлення України від наслідків війни вже виконується. Про це під час зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації повідомив секретар Нацради з відновлення, народний депутат Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.

Нардеп наголосив, що не можна витрачати час, а тому те, що можливо зробити зараз – вже робиться. Мова, зокрема, йде про ухвалення низки законопроєктів, необхідних для подальшого втілення Плану.

Цитата

"Виконання плану вже розпочато. Ми вже ухвалили декілька законопроєктів, які безпосередньо були включені в План. Наприклад, щодо захисту дітей, щодо створення соціальних служб, які повинні утворюватися на рівні кожної області і забезпечувати роботу з кожною дитиною. Це вже проголосовані два законопроєкти, які в цілому провели через зал відповідно до Плану. Якщо ми говоримо про дерегулювання трудових відносин, так само законопроєкт проголосований уже в залі. Цей законопроєкт безперечно не є результатом роботи Ради (Нацради з відновлення – ред.). Але це є одним із головних заходів дерегуляції, які включені в наш План. Він складно давався Верховній Раді, але від нас була підтримка. Також Закон про акціонерне товариство, закони по регуляції бухгалтерського обліку і аудиторської діяльності", – повідомив Гетманцев.

Водночас, остаточне затвердження Плану відбудеться тільки тоді, коли будуть зібрані пропозиції бізнесу та партнерів.

"Був розроблений інтерактивний сайт, де можна доопрацювати документ, подавати до нього пропозиції, бачити як ці пропозиції обробляються. Цей сайт є в доступі", – зазначив Гетманцев.

Секретар Нацради повідомив, що тільки доопрацьований документ буде поданий на затвердження Президентові.

Українські Національні Новини

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