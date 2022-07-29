ВР впорядкувала та посилила захист дітей, які втратили батьків

Деталі

Документом визначається спеціальний статус Державної служби України у справах дітей, як центрального органу виконавчої влади, а також законодавчо розмежовуються повноваження центральних і місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування. Визначаються повноваження територіальних громад у сфері охорони дитинства та захисту прав дитини. Таким чином сфера захисту дітей стає більш впорядкованою, що має зменшити кількість порушень та зловживань.

Слід зауважити, що ці зміни є частиною Плану відновлення України від наслідків війни, що передбачає реформу усієї державної служби та сфери державних послуг, а також таргетування соціальної політики, зокрема, створення комплексної екосистеми захисту дітей.

Окрім того, закон розширив підтримку дітей, які втратили батьків через війну і встановлює, що до дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема, належать ті діти, батьки яких не виконують свої обов’язки з виховання та утримання дитини з причини перебування батьків на територіях, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні); діти, батьки яких перебувають у розшуку як зниклі безвісти або визнані такими, що зникли безвісти за особливих обставин; діти, батьки яких є військовополоненими (перебувають у полоні держави-агресора); діти, батьки яких позбавлені особистої свободи (затримані, взяті у заручники) органами влади держави-агресора (окупаційних сил чи окупаційних адміністрацій держави-агресора).

Додамо

План відновлення України розрахований на 10 років та потребує загального фінансування обсягом орієнтовно 750 млрд доларів. Очікується, що за час реалізації Плану буде впровадження щонайменше 850 проектів у різних сферах життя країни.

Ці проекти спрямовані не просто на відбудову зруйнованої інфраструктури, а на впровадження передових технологій та високих стандартів соціально-економічного життя. Як розповів секретар Нацради з відновлення, нардеп Данило Гетманцев, до Плану закладені реалістичні показники економічного зростання.