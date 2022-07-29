ВР упорядочила и усилила защиту детей, которые потеряли родителей

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Парламент принял Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о разграничении функций органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам защиты прав детей в связи с образованием Государственной службы Украины по делам детей, чем расширил защиту детей, сообщает УНН.

Детали

Документом определяется специальный статус Государственной службы Украины по делам детей как центрального органа исполнительной власти, а также законодательно разграничиваются полномочия центральных и местных органов власти и органов местного самоуправления. Определяются полномочия территориальных громад в области охраны детства и защиты прав ребенка. Таким образом сфера защиты детей становится более упорядоченной, что должно уменьшить количество нарушений и злоупотреблений.

Следует отметить, что эти изменения являются частью Плана восстановления Украины от последствий войны, который предусматривает реформу всей государственной службы и сферы государственных услуг, а также таргетирование социальной политики, в частности, создание комплексной экосистемы защиты детей.

Кроме того, закон расширил поддержку детей, которые потеряли родителей из-за войны и устанавливает, что к детям, лишенным родительской опеки, в частности, принадлежат те дети, родители которых не выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию ребенка по причине пребывания родителей на территориях, которые расположены в районе проведения военных (боевых) действий или находятся во временной оккупации, окружении (блокировки); дети, родители которых находятся в розыске как пропавшие без вести или признанные пропавшими без вести при особых обстоятельствах; дети, родители которых являются военнопленными (находятся в плену государства-агрессора); дети, родители которых лишены личной свободы (задержаны, взяты в заложники) органами власти государства-агрессора (оккупационных сил или оккупационных администраций государства-агрессора).

Добавим

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов. Ожидается, что за время реализации Плана будет внедрено не менее 850 проектов в различных сферах жизни страны.

Эти проекты направлены не просто на восстановление разрушенной инфраструктуры, а на внедрение передовых технологий и высоких стандартов социально-экономической жизни. Как рассказал секретарь Нацсовета по восстановлению, нардеп Даниил Гетманцев, в План заложены реалистичные показатели экономического роста. 

Украинские Национальные Новости

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