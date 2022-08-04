План восстановления Украины уже выполняется – секретарь Нацсовета

Нардеп подчеркнул, что нельзя тратить время, а поэтому то, что можно сделать сейчас – уже делается. Речь, в частности, идет о принятии ряда законопроектов, необходимых для дальнейшей реализации Плана.

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"Выполнение плана уже начато. Мы уже приняли несколько законопроектов, которые непосредственно были включены в План. Например, по защите детей, по созданию социальных служб, которые должны образовываться на уровне каждой области и обеспечивать работу с каждым ребенком. Это уже проголосованы два законопроекта, которые в целом провели через зал в соответствии с Планом. Если мы говорим о дерегулировании трудовых отношений, так же законопроект проголосован уже в зале. Этот законопроект безусловно не является результатом работы Совета (Нацсовета по восстановлению – ред.). Но это одна из главных мер дерегуляции, которые включены в наш План. Он тяжело давался Верховной Раде, но от нас была поддержка. Также Закон об акционерном обществе, законы по регуляции бухгалтерского учета и аудиторской деятельности", – сообщил Гетманцев.

В то же время, окончательное утверждение Плана состоится только тогда, когда будут собраны предложения бизнеса и партнеров.

"Был разработан интерактивный сайт, где можно доработать документ, подавать к нему предложения, видеть как эти предложения обрабатываются. Этот сайт есть в доступе", – отметил Гетманцев.

Секретарь Нацсовета сообщил, что только доработанный документ будет подан на утверждение Президенту.