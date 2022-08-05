Уряд виділив 3,4 млрд грн на відновлення критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет міністрів України виділив 3,4 млрд гривень на відновлення критичної інфраструктури у семи областях. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
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“Для підтримки регіонів, у тому числі для відновлення критичної інфраструктури, всього виділено 3,4 млрд грн. Це кошти для 7 областей та міста Києва”, – сказав він.
Деталі
Шмигаль додав, що окремо йде програма підтримки регіонів для купівлі будматеріалів, ліків та інших критично важливих товарів через «Укрзалізницю». За цією програмою регіони отримали вже майже 5 млрд грн.
Доповнення
Секретар Нацради з відновлення, народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що план відновлення України від наслідків війни вже виконується.