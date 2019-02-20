Правительство выделило 25 млн гривен на жилье членам семей погибших участников Революции Достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял проект постановления по обеспечению жильем некоторых категорий лиц, принимавших участие в Революции Достоинства, а также членов их семей, передает УНН.
На эту программу выделяется в бюджете около 25 млн грн. Это позволит около 20-25 квартир предоставить членам семей погибших и пострадавшим участникам Революции Достоинства.
Правительство также поддержал проекты постановлений Кабинета министров о предоставлении услуг социальной и психологической реабилитации пострадавшим участника Революции Достоинства относительно предоставления услуг по социальной и профессиональной адаптации пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также проект постановления, распространяет порядок санаторно-курортного лечения на пострадавших участников Революции Достоинства.
Как сообщал УНН, сегодня в столице зажгут Лучи Достоинства над Майданом .