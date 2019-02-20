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Уряд виділив 25 млн гривень на житло членам сімей загиблих учасників Революції Гідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови щодо забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у Революції Гідності, а також членів їх сімей, передає УНН.

Уряд виділив 25 млн гривень на житло членам сімей загиблих учасників Революції Гідності

На цю програму виділяється в бюджеті близько 25 млн грн. Це дозволить близько 20-25 квартир надати членам сімей загиблих і постраждалим учасникам Революції Гідності.

Уряд також підтримав проекти постанов Кабінету міністрів про надання послуг соціальної та психологічної реабілітації постраждалим учасника Революції Гідності, щодо надання послуг із соціальної та професійної адаптації постраждалим учасникам Революції Гідності, а також проект постанови, яка поширює порядок санаторно-курортного лікування на постраждалих учасників Революції Гідності.

Як повідомляв УНН, сьогодні у столиці запалять Промені Гідності над Майданом

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