Правительство во второй раз приняло решение о создании Одесского медуниверситета
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Кабинет министров Украины создаст Национальный одесский медицинский университет. Такое решение Кабинет Министров Украины принял 27 февраля 2019, передает УНН.
МОЗ Украины создаст Национальный Одесский медицинский университет путем слияния Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского. Предварительное решение Правительства о создании нового университета, воплощение которого было заблокировано судом, отменено.
Напомним, последние полгода продолжается конфликт между Минздравом и университетом. В сентябре МОЗ назначило и.о. ректора ОНМедУ экс-заместителем министра здравоохранения Владлену Дубинину. Окружной административный суд Киева признал указ незаконным - министерство, будучи управляющим органом, не имеет права назначать ректоров ВУЗов, они избираются трудовыми коллективами. Ученый совет ОНМедУ на заседании избрал и.о. ректора Юрия Сухина. В середине декабря он приступил к работе. МОЗ назвал действия коллектива университета рейдерским захватом.
Как сообщал УНН, в конце декабря уже появлялось сообщение о слиянии двух университетов , однако информация оказалась фейком.