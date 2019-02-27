Правительство во второй раз приняло решение о создании Одесского медуниверситета

МОЗ Украины создаст Национальный Одесский медицинский университет путем слияния Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского. Предварительное решение Правительства о создании нового университета, воплощение которого было заблокировано судом, отменено.

Напомним, последние полгода продолжается конфликт между Минздравом и университетом. В сентябре МОЗ назначило и.о. ректора ОНМедУ экс-заместителем министра здравоохранения Владлену Дубинину. Окружной административный суд Киева признал указ незаконным - министерство, будучи управляющим органом, не имеет права назначать ректоров ВУЗов, они избираются трудовыми коллективами. Ученый совет ОНМедУ на заседании избрал и.о. ректора Юрия Сухина. В середине декабря он приступил к работе. МОЗ назвал действия коллектива университета рейдерским захватом.

Как сообщал УНН, в конце декабря уже появлялось сообщение о слиянии двух университетов , однако информация оказалась фейком.