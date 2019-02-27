Уряд вдруге прийняв рішення про створення Одеського медуніверситету
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Кабінет міністрів України створить Національний одеський медичний університет. Таке рішення Кабінет Міністрів України ухвалив 27 лютого 2019 року, передає УНН.
МОЗ України створить Національний Одеський медичний університет через злиття Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) та Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського. Попереднє рішення Уряду про створення нового університету, втілення якого було заблоковано судом, скасовано.
Нагадаємо, останні півроку триває конфлікт між МОЗ та університетом. У вересні МОЗ призначив в.о. ректора ОНМедУ екс-заступник міністра охорони здоров'я Владлену Дубініну. Окружний адміністративний суд Києва визнав указ незаконним - міністерство, будучи керуючим органом, не має права призначати ректорів вузів, вони обираються трудовими колективами. Вчена рада ОНМедУ на засіданні обрала в.о. ректора Юрія Сухіна. В середині грудня він приступив до роботи. МОЗ назвав дії колективу університету рейдерським захопленням.
Як повідомляв УНН, наприкінці грудня вже з’являлось повідомлення про злиття двох університетів, проте інформація виявилась фейком.