Уряд вдруге прийняв рішення про створення Одеського медуніверситету

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 88271 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 151667 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 96707 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 328879 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 167664 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 141331 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194681 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123333 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107875 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104583 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 127043 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 36880 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 145616 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 27088 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 69804 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 70058 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 88271 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 151667 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 145880 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 328879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17633 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19581 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 27290 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 37077 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 127240 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Уряд вдруге прийняв рішення про створення Одеського медуніверситету

Київ • УНН

 • 10560 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Кабінет міністрів України створить Національний одеський медичний університет. Таке рішення Кабінет Міністрів України ухвалив 27 лютого 2019 року, передає УНН.

Уряд вдруге прийняв рішення про створення Одеського медуніверситету

МОЗ України створить Національний Одеський медичний університет через злиття Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) та Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського. Попереднє рішення Уряду про створення нового університету, втілення якого було заблоковано судом, скасовано.

Нагадаємо, останні півроку триває конфлікт між МОЗ та університетом. У вересні МОЗ призначив в.о. ректора ОНМедУ екс-заступник міністра охорони здоров'я Владлену Дубініну. Окружний адміністративний суд Києва визнав указ незаконним - міністерство, будучи керуючим органом, не має права призначати ректорів вузів, вони обираються трудовими колективами. Вчена рада ОНМедУ на засіданні обрала в.о. ректора Юрія Сухіна. В середині грудня він приступив до роботи. МОЗ назвав дії колективу університету рейдерським захопленням.

Як повідомляв УНН, наприкінці грудня вже з’являлось повідомлення про злиття двох університетів, проте інформація виявилась фейком.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59