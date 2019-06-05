Кабмин урегулировало вопрос назначения пенсий госслужащим

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 22696 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 43478 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 61531 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116521 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109960 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136709 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144351 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130036 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130109 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Кабмин урегулировало вопрос назначения пенсий госслужащим

Кабмин урегулировало вопрос назначения пенсий госслужащим

Киев  •  УНН

 • 19542 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Правительство урегулировало вопрос назначения пенсий государственным служащим, которые не получали пенсий на момент вступления в силу закона "О государственной службе" в 2015 году. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Принято постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменения в Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц", которой предусмотрено право на пенсию государственным служащим, которые на день вступления в силу Закона Украины от 10 декабря 2015 № 889-VIII "О государственной службе" занимали должности государственной службы и не получали пенсию государственного служащего, назначенную ранее в соответствии с Законом Украины от 16 декабря 1993 № 3723-ХII "О государственной службе", а продолжали работать на государственной службе.

Напомним, Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по иску Кабинета Министров Украины о перерасчете пенсий бывшим работникам органов внутренних дел и признал недействительными ограничения при пересчете этих пенсий.

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