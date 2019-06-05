Кабмин урегулировало вопрос назначения пенсий госслужащим

Принято постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменения в Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц", которой предусмотрено право на пенсию государственным служащим, которые на день вступления в силу Закона Украины от 10 декабря 2015 № 889-VIII "О государственной службе" занимали должности государственной службы и не получали пенсию государственного служащего, назначенную ранее в соответствии с Законом Украины от 16 декабря 1993 № 3723-ХII "О государственной службе", а продолжали работать на государственной службе.

Напомним, Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по иску Кабинета Министров Украины о перерасчете пенсий бывшим работникам органов внутренних дел и признал недействительными ограничения при пересчете этих пенсий.