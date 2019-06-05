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Кабмін урегулював питання призначення пенсій держслужбовцям

Кабмін урегулював питання призначення пенсій держслужбовцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Уряд урегулював питання призначення пенсій державним службовцям, які не отримували пенсій на момент набрання чинності закону "Про державну службу" у 2015 році. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб", якою передбачено право на пенсію державним службовцям, які на день набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII "Про державну службу" займали посади державної служби і не одержували пенсію державного службовця, призначену раніше згідно із Законом України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ "Про державну службу", а продовжували працювати на державній службі.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва завершив розгляд справи за позовом до Кабінету Міністрів України щодо перерахунку пенсій колишнім працівникам органів внутрішніх справ і визнав нечинними обмеження при перерахунку цих пенсій.

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