Правительство урегулировало вопрос зарплаты журналистов государственных и коммунальных СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которым урегулировал некоторые вопросы оплаты труда журналистов государственных и коммунальных средств массовой информации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.
"Принято постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 № 1038", которой урегулирован оплату труда журналистов государственных и коммунальных средств массовой информации (в том числе информационных агентств), учредителями (соучредителями) которых являются органы государственной власти и местного самоуправления, в связи с завершением процесса разгосударствления печатных средств массовой информации", - говорится в сообщении.
Постановлением приравниваются должности журналистов указанной категории должностям журналистов государственных и коммунальных СМИ, которые, в свою очередь, приравниваются к должностям руководящих работников, специалистов секретариата (аппарата) соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления.
Напомним, средняя заработная плата в Украине в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года.