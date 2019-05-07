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Середня зарплата в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року

Середня зарплата в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року

Київ • УНН

 • 16021 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Середня заробітна плата в Україні в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року. Про це повідомила Ukraine Now у Facebook, передає УНН.

Згідно з наданими даними, середня заробітна плата в Україні у березні 2013 року склала 3212 грн при курсі 8,16, 394 дол., у березні 2014-го - 3415 грн при курсі 12,3, 278 дол., у березні 2015-го - 3863 грн при курсі 22,4, 172 дол., у березні 2016-го - 4920 грн при курсі 25,2, 195 дол., у березні 2017-го - 6752 грн при курсі 26,8, 252 дол., у березні 2018-го - 8382 грн при курсі 26,4, 318 дол., у березні 2019-го - 10237 грн при курсі 26,6, 385 дол.

"Середня заробітна плата за березень 2019 року в доларовому еквіваленті майже досягла показника 2013 року", - сказано у повідомленні.

Також середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2019 року становила 10237 грн, що в доларовому еквіваленті дорівнює 385 доларам та на 21% перевищує показник минулого року. При цьому, СЗП за березень 2019 року майже досягла показника 2013 року, коли СЗП складала 3212 грн та 394 дол. відповідно, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2019 року у 2,5 раза перевищила рівень мінімальної зарплати.

Також додамо, що в Україні заборгованість із виплати заробітної плати станом на початок квітня становила 2,46 млрд грн.

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