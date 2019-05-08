Уряд урегулював питання зарплати журналістів державних і комунальних ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою урегулював деякі питання оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України, передає УНН.
"Прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1038", якою врегульовано оплату праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації (в тому числі інформаційних агентств), засновниками (співзасновниками) яких є органи державної влади та місцевого самоврядування, у зв’язку із завершенням процесу роздержавлення друкованих засобів масової інформації", - йдеться в повідомленні.
Постановою прирівнюються посади журналістів зазначеної категорії до посад журналістів державних і комунальних ЗМІ, які, своєю чергою, прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
Нагадаємо, середня заробітна плата в Україні в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року.