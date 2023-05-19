Правительство одобрило привлечение займа от Международного банка реконструкций на 500 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа от Международного банка реконструкций на 500 млн долларов, а также гранта на 1,2 млрд долларов. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Принимаем решение о привлечении займа от Международного банка реконструкции и развития на 500 млн долларов и гранта на 1,2 млрд долларов”, – отметил премьер’.
Детали
Он добавил, что это часть большого проекта сотрудничества, общим объемом – 16,4 млрд долларов + 1,4 млрд евро. Средства идут на выплату зарплат, пенсий, социальной помощи и на медицину.
Также согласовано участие Украины в европейской программе “Механизм соединения Европы”. По словам главы правительства, это путь к финансированию со стороны ЕС, развития современной транспортной энергетической и цифровой инфраструктуры. Общий бюджет программы до 2027 года почти 21 млрд евро.
Дополнение
Как писал УНН, в общий фонд госбюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития.