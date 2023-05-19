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Уряд ухвалив залучення позики від Міжнародного банку реконструкцій на 500 млн доларів

Уряд ухвалив залучення позики від Міжнародного банку реконструкцій на 500 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив залучення позики від Міжнародного банку реконструкцій на 500 млн доларів, а також гранту на 1,2 млрд доларів. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ухвалюємо рішення про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 500 млн доларів та гранту на 1,2 млрд доларів”, – зазначив прем’єр.

Деталі

Він додав, що це частина великого проекту співпраці, загальним обсягом – 16,4 млрд доларів + 1,4 млрд євро. Кошти йдуть на виплату зарплат, пенсій, соціальної допомоги та на медицину.

Також погоджено участь України у європейській програмі “Механізм сполучення Європи”. За словами голови Уряду, це шлях до фінансування з боку ЄС, розбудови сучасної транспортної енергетичної та цифрової інфраструктури. Загальний бюджет програми до 2027 року майже 21 млрд євро.

Доповнення

Як писав УНН, до загального фонду держбюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку.

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