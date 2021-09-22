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Правительство США впервые санкционировало биржу криптовалют

Правительство США впервые санкционировало биржу криптовалют

Киев  •  УНН

 • 22158 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В США управления казначейства по контролю за иностранными активами наложило санкции на Suex.io, поставив биржу в категорию с подозреваемыми террористами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Сoindesk.

Детали

Правительство США впервые санкционировал биржу криптовалюта в рамках своей постоянной борьбы с атаками вымогателей.

Министерство финансов объявило, что добавляет российский Suex.io в свой список специально предназначенных граждан (SDN) через его предполагаемую роль в содействии транзакциям криптовалюта для злоумышленников-вымогателей. Поэтому жителям США и гражданам запрещено вести бизнес с биржей, угрожая штрафами или заключением.

Заместитель министра финансов Адевале Адеемо заявил в пресс-звонке накануне объявления, что Suex способствует транзакциям по меньшей мере восьми вариантов вымогателей, а целых 40% объема транзакций Suex связано с адресами, связанными с известными злоумышленниками.

Напомним

Крупнейшая в мире сеть кинотеатров позволит покупать билеты за криптовалюта.

Хакеры из Anonymous “объявили войну” Маск через влияние на биткоины.

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