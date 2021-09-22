Уряд США вперше санкціонував біржу криптовалют
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У США управління казначейства з питань контролю за іноземними активами наклало санкції на Suex.io, поставивши біржу в категорію з підозрюваними терористами. Про це пише УНН з посиланням на Сoindesk.
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Уряд США вперше санкціонував біржу криптовалют у рамках своєї постійної боротьби з атаками вимагачів.
Міністерство фінансів оголосило, що додає російський Suex.io до свого списку спеціально призначених громадян (SDN) через його передбачувану роль у сприянні транзакціям криптовалют для зловмисників-вимагачів. Тому жителям США та громадянам заборонено вести бізнес з біржею, загрожуючи штрафами або ув’язненням.
Заступник міністра фінансів Адевале Адеємо заявив у прес-дзвінку напередодні оголошення, що Suex сприяє транзакціям щонайменше восьми варіантів вимагачів, а цілих 40% обсягу транзакцій Suex пов’язано з адресами, пов’язаними з відомими зловмисниками.
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