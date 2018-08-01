Правительство США конфисковало у иранцев биткоинов на 5,8 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В прошлом году правительство США конфисковало более 500 биткоинов (около 5,7 млн долл.), принадлежащих гражданам Ирана. Об этом заявил руководитель иранской Ассоциации блокчейна Сепер Мухаммади, передает УНН со ссылкой на bitcoin.com.
Ситуация усугубляется тем, что у иранцев нет правовых рычагов для возврата своих цифровых активов, добавил он.
"В прошлом году по невыясненным причинам правительство США конфисковало большое количество биткоинов и этот процесс все еще продолжается", — прокомментировал Мухаммади.
Он также отметил, что владельцы конфискованных биткоинов не могут применить никаких правовых мер против США внутри страны, так как в Иране криптовалюты запрещены.
Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В Парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину.
И этот поступок, коллеги радикала по партии назвали, как минимум, “неэтичным”.