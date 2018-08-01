Уряд США конфіскував у іранців біткоїни на 5,8 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У минулому році уряд США конфіскував понад 500 біткоїнів (близько 5,7 млн дол.), що належать громадянам Ірану. Про це заявив керівник іранської Асоціації блокчейна Сеперо Мухаммад, передає УНН з посиланням на bitcoin.com.
Ситуація ускладнюється тим, що в іранців немає правових важелів для повернення своїх цифрових активів, додав він.
"У минулому році за нез'ясованих обставин уряд США конфіскував велику кількість біткоїнів і цей процес все ще триває", - прокоментував Мухаммад.
Він також зазначив, що власники конфіскованих біткоїнів не можуть застосувати ніяких правових заходів проти США всередині країни, так як в Ірані криптовалюти заборонені.
Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.
Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоіни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну.
І цей вчинок колеги радикала по партії назвали, як мінімум, "неетичним".