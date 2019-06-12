Правительство направило дополнительный миллиард гривен на "первичку"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Правительство направило дополнительно 1 млрд грн на медучреждения, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
Согласно принятому правительством постановлению, Кабмин перераспределил 1 млрд грн на оплату услуг первичной медицинской помощи, поскольку на середину июня заключено более 27,8 млн деклараций, что составляет 65% от общего количества населения.
"При формировании бюджета на первичное звено на 2019 год прогнозировалось, что такое количество деклараций будет на конец года. Чтобы поддержать такой высокий темп трансформации на первичке и закрепить те положительные изменения, которые уже почувствовали врачи и пациенты, возникла необходимость в перераспределении средств", - пояснил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.
Как уточнили в Минздраве, все коммунальные учреждения первичной помощи перешли на финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом" - теперь они получают средства за услуги, которые предоставляют пациентам, а их доход зависит от объема работы.
В эффективных заведениях первичной помощи, присоединившихся к трансформации, зарплаты медработников выросли в 2-4 раза - до 20 тыс. грн, отметили в ведомстве.
Перераспределение средств произошло за счет бюджетной программы, предусмотренной для реализации пилотного проекта "Бесплатная диагностика".
Напомним, Минздрав в июле начнет первый этап реализации программы "Бесплатная диагностика".