Програму "Безкоштовна діагностика" запустять у липні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я у липні розпочне перший етап реалізації програми "Безкоштовна діагностика". Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
Як повідомили в прес-службі КМУ, перший етап проекту "Безкоштовна діагностика" розпочнеться в липні. Він передбачає підготовчу роботу на рівні медзакладів – підготовку консультативно-діагностичних центрів та поліклінік у лікарнях до переходу на новий принцип фінансування – "гроші йдуть за пацієнтом". Йдеться про забезпечення автономізації, комп’ютеризації, наявності належного обладнання, відповідно до сформованих вимог, рівний доступ до послуг по всій Україні тощо.
З боку МОЗ та НСЗУ триває робота над усіма аспектами програми "Безкоштовна діагностика", вказали в уряді, перечисливши напрямки:
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- консультації з лікарями-спеціалістами,
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- робота над новим додатковим функціоналом електронної системи eHealth,
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- аналіз великих обсягу даних, що збираються з регіонів.
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Згодом перелік безплатних діагностичних послуг, затверджений Кабінетом міністрів України, буде доступний пацієнтам по всій Україні, запевнили в уряді.
Як додали в прес-службі, програма "Безкоштовна діагностика" - це один з підготовчих етапів розробки першої Програми медичних гарантій, з якої у 2020 році розпочнуться зміни у оплаті медичних послуг на всіх рівнях медичної допомоги: первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної та реабілітаційної допомоги. Програма медичних гарантій буде ухвалена Верховною Радою разом з Державним бюджетом, додали в КМУ.
Нагадаємо, в Україні з 2020 року діятиме єдиний медичний простір.