Программу "Бесплатная диагностика" запустят в июле

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 51919 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 78379 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 94611 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101162 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124652 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112074 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138102 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144705 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130171 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

7 марта, 17:24 • 24162 просмотра
Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

7 марта, 18:17 • 29709 просмотра
В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

7 марта, 18:32 • 19167 просмотра
Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

7 марта, 18:48 • 25294 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

7 марта, 19:47 • 41738 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 100566 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 124656 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 150314 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 162315 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220886 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 51926 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 43681 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 66013 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 94482 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 94869 просмотра
Актуальное
Программу "Бесплатная диагностика" запустят в июле

Программу "Бесплатная диагностика" запустят в июле

Киев  •  УНН

 • 21004 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Министерство здравоохранения в июле начнет первый этап реализации программы "Бесплатная диагностика". Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщили в пресс-службе КМУ, первый этап проекта "Бесплатная диагностика" начнется в июле. Он предусматривает подготовительную работу на уровне медучреждений - подготовку консультативно-диагностических центров и поликлиник в больницах к переходу на новый принцип финансирования - "деньги следуют за пациентом". Речь идет об обеспечении автономизации, компьютеризации, наличии надлежащего оборудования, согласно сформированным требованиям, равном доступе к услугам по всей Украине и тому подобное.

Со стороны Минздрава и НСЗУ продолжается работа над всеми аспектами программы "Бесплатная диагностика", указали в правительстве, перечислив направления:

  • консультации с врачами-специалистами,
  • работа над новым дополнительным функционалом электронной системы eHealth,
  • анализ больших объемов данных, собираемых из регионов.

Впоследствии перечень бесплатных диагностических услуг, утвержденный Кабинетом министров Украины, будет доступен пациентам по всей Украине, заверили в правительстве.

Как добавили в пресс-службе, программа "Бесплатная диагностика" - это один из подготовительных этапов разработки первой Программы медицинских гарантий, с которой в 2020 году начнутся изменения в оплате медицинских услуг на всех уровнях медицинской помощи первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной и реабилитационной помощи. Программа медицинских гарантий будет принята Верховной Радой вместе с Государственным бюджетом, добавили в КМУ.

Напомним, в Украине с 2020 года будет действовать единое медицинское пространство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы