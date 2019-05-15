Программу "Бесплатная диагностика" запустят в июле
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Министерство здравоохранения в июле начнет первый этап реализации программы "Бесплатная диагностика". Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как сообщили в пресс-службе КМУ, первый этап проекта "Бесплатная диагностика" начнется в июле. Он предусматривает подготовительную работу на уровне медучреждений - подготовку консультативно-диагностических центров и поликлиник в больницах к переходу на новый принцип финансирования - "деньги следуют за пациентом". Речь идет об обеспечении автономизации, компьютеризации, наличии надлежащего оборудования, согласно сформированным требованиям, равном доступе к услугам по всей Украине и тому подобное.
Со стороны Минздрава и НСЗУ продолжается работа над всеми аспектами программы "Бесплатная диагностика", указали в правительстве, перечислив направления:
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- консультации с врачами-специалистами,
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- работа над новым дополнительным функционалом электронной системы eHealth,
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- анализ больших объемов данных, собираемых из регионов.
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Впоследствии перечень бесплатных диагностических услуг, утвержденный Кабинетом министров Украины, будет доступен пациентам по всей Украине, заверили в правительстве.
Как добавили в пресс-службе, программа "Бесплатная диагностика" - это один из подготовительных этапов разработки первой Программы медицинских гарантий, с которой в 2020 году начнутся изменения в оплате медицинских услуг на всех уровнях медицинской помощи первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной и реабилитационной помощи. Программа медицинских гарантий будет принята Верховной Радой вместе с Государственным бюджетом, добавили в КМУ.
Напомним, в Украине с 2020 года будет действовать единое медицинское пространство.