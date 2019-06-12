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Уряд спрямував додатковий мільярд гривень на "первинку"

Київ • УНН

 • 13605 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Уряд направив додатково 1 млрд грн на медзаклади, в яких працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.

Уряд спрямував додатковий мільярд гривень на "первинку"

Відповідно до ухваленої урядом постанови, Кабмін перерозподілив 1 млрд грн на оплату послуг первинної медичної допомоги, оскільки на середину червня укладено більше 27,8 млн декларацій, що становить 65% від загальної кількості населення.

"Під час формування бюджету на первинну ланку на 2019 рік прогнозувалося, що така кількість декларацій буде на кінець року. Аби підтримати такий високий темп трансформації на первинці та закріпити ті позитивні зміни, які вже відчули лікарі та пацієнти, виникла потреба в перерозподілі коштів",- пояснив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Як уточнили у МОЗ, усі комунальні заклади первинної допомоги перейшли на фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" - тепер вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам, а їх дохід залежить від обсягу роботи.

В ефективних закладах первинної допомоги, які долучилися до трансформації, зарплати медичних працівників зросли в 2-4 рази - до 20 тис. грн, відзначили у відомстві.

Перерозподіл коштів відбувсь за рахунок бюджетної програми, передбаченої для реалізації пілотного проекту "Безкоштовна діагностика".

Нагадаємо, МОЗ у липні розпочне перший етап реалізації програми "Безкоштовна діагностика".

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