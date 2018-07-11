Правительство прогнозирует рост цен до конца года на уровне 9,9%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Кабинет министров Украины в прогнозе экономического и социального развития на 2019-2021 годы спрогнозировал инфляцию на конец 2018 года на уровне 9,9%. Об этом сегодня сообщил на заседании правительства первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, перадае УНН.
"Рост цен на внутреннем рынке находится в тренде постепенного снижения: в 2018 - 9,9%, в 2019 - 7,4%, 2021 - 5%", - сказал он.
Как сообщал УНН, в январе-июне 2018 года инфляция составила 12,6% в соответствии с аналогичным периодом прошлого года.