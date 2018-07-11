Правительство прогнозирует рост цен до конца года на уровне 9,9%

"Рост цен на внутреннем рынке находится в тренде постепенного снижения: в 2018 - 9,9%, в 2019 - 7,4%, 2021 - 5%", - сказал он.

Как сообщал УНН, в январе-июне 2018 года инфляция составила 12,6% в соответствии с аналогичным периодом прошлого года.