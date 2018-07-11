Уряд спрогнозував зростання цін до кінця року на рівні 9,9%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Кабінет міністрів України у Прогнозі економічного і соціального розвитку на 2019-2021 роки спрогнозував інфляцію на кінець на 2018 року на рівні 9,9%. Про це сьогодні повідомив на засіданні уряду перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, перадає УНН.
“Зростання цін на внутрішньому ринку знаходиться у тренді поступового зниження: у 2018 — 9,9%, у 2019 — 7,4%, 2021 — 5%”, — сказав він.
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Як повідомляв УНН, у січні-червні 2018 року інфляція сягнула 12,6% у відповідності до аналогічного періоду минулого року.