Уряд спрогнозував зростання цін до кінця року на рівні 9,9%

“Зростання цін на внутрішньому ринку знаходиться у тренді поступового зниження: у 2018 — 9,9%, у 2019 — 7,4%, 2021 — 5%”, — сказав він.

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Як повідомляв УНН, у січні-червні 2018 року інфляція сягнула 12,6% у відповідності до аналогічного періоду минулого року.