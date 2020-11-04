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Правительство сегодня планирует утвердить порядок предоставления субвенций для ряда областей

Правительство сегодня планирует утвердить порядок предоставления субвенций для ряда областей

Киев  •  УНН

 • 19685 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотрение ряда проектов постановлений об утверждении порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета областным бюджетам ряда областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Кроме того, чиновники сегодня планируют рассмотреть ряд проектов законов, в частности о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, которые содержатся под стражей, мер принудительного кормления, а также о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей.

Также в повестке дня - проект постановления об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2028 года.

На заседании правительства рассмотрят проект постановления об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для улучшения состояния автомобильной дороги Т-04-01 "Днепр - Васильковка - Покровское - Гуляйполе - Пологы - Мелитополь".

Запланировано рассмотрение проекта постановления о внесении изменения в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на основании соглашений о закупке со специализированными организациями, которые осуществляют закупки по направлениям использования бюджетных средств в 2019 году по программе "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера".

Планируется рассмотрение ряда проектов постановлений об утверждении порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета областным бюджетам ряда областей.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе состоялось внеочередное заседание Кабинета министров. Своим решением правительство обязало НАПК немедленно восстановить доступ украинцев к реестру е-деклараций.

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