Уряд сьогодні планує затвердити порядок надання субвенцій для низки областей

Крім того, урядовці сьогодні планують розглянути низку проектів законів, зокрема про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування, а також про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців.

Також на порядку денному – проект постанови про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року.

На засіданні уряду розглянуть проект постанови про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для покращення стану автомобільної дороги Т-04-01 "Дніпро — Васильківка — Покровське – Гуляйполе — Пологи — Мелітополь".

Заплановано розгляд проекту постанови про внесення зміни до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році за програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”.

Планується розгляд низки проектів постанов про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету обласним бюджетам низки областей.

Як повідомляв УНН, минулого тижня відбулось позачергове засідання Кабінету міністрів. Своїм рішенням уряд зобов'язав НАЗК негайно відновити доступ українців до реєстру е-декларацій.