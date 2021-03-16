Правительство Словакии на грани отставки из-за российской вакцины и шутки премьера об Украине

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Рихард Сулик при этом отметил, что готов также уйти с должности в случае, если в отставку подаст Матович.

“Слово „хаос“ является тем, что определяет год правления Игоря Матовича”, — отметил Рихард Сулик, добавив, что за это время премьер Матович “дошел до конфликта с президенткой (президенткой Словакии Зузана Чапутова — ред.), С учеными, с органами самоуправления или СМИ”.

Партия “Свобода и солидарность” определила для Игоря Матович 24 марта последний день для принятия решения.

Контекст

В соответствии с Конституцией Словакии, изменение премьера означает отставку всего правительства. Однако, как отмечают СМИ, нынешняя властная коалиция имеет в парламенте конституционное большинство и “могла бы договориться о формировании нового кабинета министров, который бы в свою очередь попросил парламент выразить доверие”.

Кризис вызвал закупка у России вакцины против COVID-19 “Спутник V”, несмотря на то, что она не одобрена к применению в Европейском союзе. Эту закупку премьер и глава Минздрава организовали тайно даже от других партий коалиции. Когда их поставили перед фактом прибытия самолетов с российскими вакцинами в Словакию, они выступили с резкой критикой такого шага. Несколько депутатов парламента из этих партий вышли в знак протеста из их фракций, тем оставив коалицию без своих голосов.

Против использования неодобренной российской вакцины выступила и президентка Словакии Зузана Чапутова.

Дополнение

Решение о тайной закупке вакцины в России вызвало и дипломатический скандал, когда Матович, желая пошутить, сказал, что пообещал России в обмен на вакцину Закарпатскую область Украины, территория которой в 1919-1939 годах входила в состав тогдашней Чехословакии. После критики из Киева глава МИД Словакии, а затем и сам премьер извинились за эти слова.

Уже доставленная в Словакию российская вакцина пока находится на складах. Ее сейчас исследует словацкий Государственный институт контроля медпрепаратов, который, как ожидается, завершит это исследование и даст рекомендации по ее использованию в течение трех недель. Сейчас ее проверяют на мышах.