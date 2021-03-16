Уряд Словаччини на межі відставки через російську вакцину та жарти прем'єра про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Голова владної політичної партії Словаччини “Свобода і солідарність” (SaS — Svoboda a solidarita), віцепрем’єр, міністр економіки Ріхард Сулик заявив, що не виключає можливості виходу з коаліції в разі, якщо прем’єром і далі залишатиметься Ігор Матович. Про це пише “Радіо свобода”, передає УНН.
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Ріхард Сулик при цьому зазначив, що готовий також піти з посади в разі, якщо у відставку подасть Матович.
“Слово „хаос“ є те, що визначає рік правління Ігоря Матовича”, — наголосив Ріхард Сулик, додавши, що за цей час прем’єр Матович “дійшов до конфлікту з президенткою (президентка Словаччини Зузана Чапутова — ред.), з ученими, з органами самоврядування чи ЗМІ”.
Партія “Свобода і солідарність” визначила для Ігоря Матовича 24 березня останнім днем для ухвалення рішення.
Контекст
У відповідності до Конституції Словаччини, зміна прем’єра означає відставку всього уряду. Однак, як зазначають ЗМІ, нинішня владна коаліція має в парламенті конституційну більшість і “могла б домовитись про формування нового кабінету міністрів, який би в свою чергу попросив парламент висловити йому довіру”.
Кризу спричинила закупівля з Росії вакцини проти COVID-19 “Спутнік V”, попри те, що вона не схвалена до застосування в Європейському союзі. Цю закупівлю прем’єр і голова МОЗ організували таємно навіть від інших партій коаліції. Коли їх поставили перед фактом прибуття літаків із російськими вакцинами до Словаччини, вони виступили з різкою критикою такого кроку. Кілька депутатів парламенту з цих партій вийшли на знак протесту з їхніх фракцій, тим лишивши коаліцію без своїх голосів.
Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.
Доповнення
Рішення про таємну закупівлю вакцини в Росії викликало й дипломатичний скандал, коли Матович, бажаючи пожартувати, сказав, ніби пообіцяв Росії в обмін на вакцину Закарпатську область України, територія якої в 1919–1939 роках перебувала у складі тодішньої Чехословаччини. Після критики з Києва голова МЗС Словаччини, а потім і сам прем’єр вибачилися за ці слова.
Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.