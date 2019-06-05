Правительство одобрило стратегию управления госдолгом до 2022 года

"Мы с вами не просто запланировали - мы достигнем этих показателей. В 2019 году мы снизим долг к ВВП до 52% и план на следующие три года - это снизить до 43%. В Стратегии (что сегодня принимает правительство - ред.) четко прописано, как мы этого достигнем", - отметила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, согласно Стратегии, правительство планирует увеличить долю долга в национальной валюте. Так, только вчера состоялся "результативный" аукцион по продаже облигаций внутреннего займа. Кроме того, правительство привлекает долгосрочное льготное кредитование - в частности, под гарантии Всемирного банка.

При этом она добавила, что этот план действий позволит Украине не только снизить размер государственного долга, но и существенно повысить рейтинг страны как заемщика на мировых рынках.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины к ВВП на конец марта 2019 года опустился ниже 60% впервые с 2014 года.

Как сообщал УНН, госдолг Украины достиг почти 80 млрд долларов.