Держборг України сягнув майже 80 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Станом на кінець квітня державний та гарантований державою борг України становив 79,82 млрд дол. США у доларовому еквіваленті, зрісши протягом квітня на 1,03 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Мінфіну.
"Станом на 30 квітня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 124,80 млрд грн або 79,82 млрд дол. США", - вказали у відомстві.
Так, державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 337,32 млрд грн (62,94% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 50,24 млрд дол., державний та гарантований державою внутрішній борг – 787,49 млрд грн (37,06%) або 29,58 млрд дол.
"Протягом квітня 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 22,22 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,03 млрд дол. США", - додали у Мінфіні.
Нагадаємо, держборг опустився нижче 60% від ВВП уперше з 2014 року.