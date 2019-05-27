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Госдолг Украины достиг почти 80 млрд долларов

Госдолг Украины достиг почти 80 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 14056 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. По состоянию на конец апреля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 79,82 млрд долл. США в долларовом эквиваленте, увеличившись в течение апреля на 1,03 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Минфина.

"По состоянию на 30 апреля 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 124,80 млрд грн или 79,82 млрд долл. США", - указали в ведомстве.

Так, государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 337,32 млрд грн (62,94% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 50,24 млрд долл., государственный и гарантированный государством внутренний долг - 787,49 млрд грн ( 37,06%) или 29,58 млрд долл.

"В течение апреля 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 22,22 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,03 млрд долл. США", - добавили в Минфине.

Напомним, госдолг опустился ниже 60% от ВВП впервые с 2014 года.

Украинские Национальные Новости

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