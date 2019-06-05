Уряд схвалив стратегію управління держборгом до 2022 року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив Стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки, яка дозволить знизити держборг і підвищити рейтинг України як країни-позичальника. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання, передає кореспондент УНН.
"Ми з вами не просто запланували – ми досягнемо цих показників. У 2019 році ми знизимо борг до ВВП до 52% і план на наступні три роки – це знизити до 43%. У Стратегії (що сьогодні ухвалює уряд – ред.) чітко прописано, як ми цього досягнемо", - зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова.
За її словами, згідно зі Стратегією, уряд планує збільшити частку боргу в національній валюті. Так, тільки вчора відбувся "результативний" аукціон з продажу облігацій внутрішньої позики. Окрім того, уряд залучає довгострокове пільгове кредитування – зокрема, під гарантії Світового банку.
При цьому вона додала, що цей план дій дозволить Україні не лише знизити обсяг державного боргу, але й суттєво підвищити рейтинг країни як позичальника на світових ринках.
Нагадаємо, державний і гарантований державою борг України до ВВП на кінець березня 2019 року опустився нижче 60% уперше з 2014 року.
Як повідомляв УНН, держборг України сягнув майже 80 млрд доларів.