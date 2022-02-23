Правительство одобрило стратегию развития высшего образования в Украине на 10 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил стратегию развития высшего образования в Украине на 2022-2032 годы и утвердил операционный план ее реализации в 2022-2024 годах. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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"Одобрена стратегия развития высшего образования в Украине на 2022-2032 годы и утвержден операционный план ее реализации в 2022-2024 годах. Предусмотрены видение, миссия, принципы развития системы высшего образования в Украине, стратегические, операционные цели и задачи развития, механизмы, этапы и ожидаемые результаты реализации стратегии, порядок мониторинга и оценки ее результативности", - написал Мельничук.
Дополнение
Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы и утвердил операционный план ее реализации.