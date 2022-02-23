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Уряд схвалив стратегію розвитку кримськотатарської мови на 10 років

Уряд схвалив стратегію розвитку кримськотатарської мови на 10 років

Київ • УНН

 • 209164 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки та затвердив операційний план її реалізації. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Цитата

"Схвалено стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки та затверджено операційний план її реалізації", - написав Мельничук.

Деталі

За словами Мельничука, комплекс заходів стратегії спрямований на законодавче, інституційне, організаційне, фінансове, інформаційне та інше забезпечення функціонування кримськотатарської мови як мови одного з корінних народів України, на розширення сфери її застосування, заохочення громадян до її вивчення, популяризацію серед різних вікових груп.

"Передбачається, що це сприятиме не тільки збереженню і розвитку кримськотатарської мови, але і створенню додаткових умов для відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах", - зазначив Мельничук.

Доповнення

Кабінет міністрів України затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

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