Уряд затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латиниці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки, передає кореспондент УНН.
Так, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.
Деталі
В пояснювальній записці до документа, зазначається, що алфавіт складається з 31 літери. Базою для документу є рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.
Переведення кримськотатарської писемності на латинську графіку передбачається здійснити у період до 1 вересня 2025 року.
Доповнення
Раніше у Кабміні підтримали проєкт постанови про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки.
Додамо
Запропонований варіант алфавіту складається з 31 літери. В основі проєкту — рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років. Переведення кримськотатарської мови на латинську графіку підтримує Меджліс кримськотатарського народу, а також абсолютна більшість кримськотатарських мовознавців, освітян-практиків і видавців.
Проєкт узгоджено з фахівцями Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського тощо.