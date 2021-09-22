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Правительство утвердило алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

Правительство утвердило алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

Киев  •  УНН

 • 22284 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики, передает корреспондент УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Детали

В пояснительной записке к документу отмечается, что алфавит состоит из 31 буквы. Базой для документа является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Перевод крымскотатарской письменности на латинскую графику предполагается осуществить в период до 1 сентября 2025 года.

Дополнение

Ранее в Кабмине поддержали проект постановления об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики.

Добавим

Предложенный вариант алфавита состоит из 31 буквы. В основе проекта - решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов. Перевод крымскотатарского языка на латинскую графику поддерживает Меджлис крымскотатарского народа, а также абсолютное большинство крымскотатарских языковедов, педагогов-практиков и издателей.

Проект согласован со специалистами Института востоковедения им. А.Ю.Крымского НАН Украины, Института языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины, Института филологии Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, Таврического национального университета им. В.И.Вернадского и др.

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