Правительство утвердило алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики, передает корреспондент УНН.
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Детали
В пояснительной записке к документу отмечается, что алфавит состоит из 31 буквы. Базой для документа является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.
Перевод крымскотатарской письменности на латинскую графику предполагается осуществить в период до 1 сентября 2025 года.
Дополнение
Ранее в Кабмине поддержали проект постановления об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики.
Добавим
Предложенный вариант алфавита состоит из 31 буквы. В основе проекта - решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов. Перевод крымскотатарского языка на латинскую графику поддерживает Меджлис крымскотатарского народа, а также абсолютное большинство крымскотатарских языковедов, педагогов-практиков и издателей.
Проект согласован со специалистами Института востоковедения им. А.Ю.Крымского НАН Украины, Института языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины, Института филологии Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, Таврического национального университета им. В.И.Вернадского и др.