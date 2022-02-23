Уряд схвалив стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки та затвердив операційний план її реалізації у 2022-2024 роках. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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"Схвалено стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки та затверджено операційний план її реалізації у 2022-2024 роках. Передбачено візію, місію, принципи розвитку системи вищої освіти в Україні, стратегічні, операційні цілі та завдання розвитку, механізми, етапи та очікувані результати реалізації стратегії, порядок моніторингу та оцінки її результативності", - написав Мельничук.
Доповнення
Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки та затвердив операційний план її реалізації.