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Уряд схвалив стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 10 років

Уряд схвалив стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 10 років

Київ • УНН

 • 78101 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки та затвердив операційний план її реалізації у 2022-2024 роках. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Цитата

"Схвалено стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки та затверджено операційний план її реалізації у 2022-2024 роках. Передбачено візію, місію, принципи розвитку системи вищої освіти в Україні, стратегічні, операційні цілі та завдання розвитку, механізми, етапи та очікувані результати реалізації стратегії, порядок моніторингу та оцінки її результативності", - написав Мельничук.

Доповнення

Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки та затвердив операційний план її реалізації.

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