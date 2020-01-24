Правительство одобрило постановление для старта программы "Доступные кредиты" с 1 февраля

"Правительство одобрило постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля. Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса. Правительство определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства", - написал Премьер.

Он отметил, что реализация программы "Доступные кредиты 5-7-9%" также предусматривает ряд инструментов для обеспечения доступности кредитов.

Напомним, в декабре прошлого года Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине стартует новая государственная программа - тем, кто хочет вернуться в Украину, предлагаются кредиты для собственного дела со ставками в 5%, 7% и 9%.