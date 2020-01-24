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Уряд схвалив постанову для старту програми "Доступні кредити" з 1 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Уряд схвалив постанову для старту програми “Доступні кредити 5-7-9%” з 1 лютого. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.

Уряд схвалив постанову для старту програми "Доступні кредити" з 1 лютого

"Уряд схвалив постанову для старту програми “Доступні кредити 5-7-9%” з 1-го лютого. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. Уряд визначив механізм використання бюджетних коштів у межах діяльності Фонду розвитку підприємництва", - написав Прем’єр.

Він зауважив, що реалізація програми “Доступні кредити 5-7-9%” також передбачає низку інструментів для забезпечення доступності кредитів.

Нагадаємо, у грудні минулого року Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні стартує нова державна програма — тим, хто хоче повернутися в Україну, пропонуються кредити для власної справи зі ставками у 5%, 7% та 9%.

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