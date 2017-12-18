Правительство одобрило пакет решений для облегчения ведения бизнеса в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил Стратегию реформирования системы государственного надзора (контроля), направленную на облегчение условий ведения бизнеса в Украине. Решение было принято на заседании правительства 18 декабря, передает корреспондент УНН.
Кроме того, было отменено более 300 устаревших регуляционных норм.
Проект решений, подготовленный Министерством экономического развития, предусматривает:
• либерализацию и упрощение использования кассовых аппаратов. Использование кассовых аппаратов станет дешевле и более удобным, а государство будет полностью понимать как расходуются средства;
• упрощение порядка размещения иностранных организаций в Украине;
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман дал три месяца контролююючим органам для создания системы рисков
• расширение перечня компаний, которые ввозят химическое сырье без уплаты акцизного налога;
• упрощение растаможивания товаров в портах;
• отмена требования оценки запасов месторождений полезных ископаемых.
Ранее сообщал УНН, что Кабмин отменит более 300 актов по регуляции деятельности бизнеса.