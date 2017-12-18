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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 47525 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 27780 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103720 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105465 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121886 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104476 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106666 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Актуальное
Правительство одобрило пакет решений для облегчения ведения бизнеса в Украине

Правительство одобрило пакет решений для облегчения ведения бизнеса в Украине

Киев  •  УНН

 • 15427 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил Стратегию реформирования системы государственного надзора (контроля), направленную на облегчение условий ведения бизнеса в Украине. Решение было принято на заседании правительства 18 декабря, передает корреспондент УНН.

Кроме того, было отменено более 300 устаревших регуляционных норм.

Проект решений, подготовленный Министерством экономического развития, предусматривает:

• либерализацию и упрощение использования кассовых аппаратов. Использование кассовых аппаратов станет дешевле и более удобным, а государство будет полностью понимать как расходуются средства;

• упрощение порядка размещения иностранных организаций в Украине;

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• расширение перечня компаний, которые ввозят химическое сырье без уплаты акцизного налога;

• упрощение растаможивания товаров в портах;

• отмена требования оценки запасов месторождений полезных ископаемых.

Ранее сообщал УНН, что Кабмин отменит более 300 актов по регуляции деятельности бизнеса.

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