Уряд схвалив пакет рішень для полегшення ведення бізнесу в Україні

Крім того, було скасовано понад 300 застарілих регуляційних норм.

Проект рішень, підготовлений Міністерством економічного розвитку, передбачає:

• лібералізацію та спрощення використання касових апаратів. Використання касових апаратів стане дешевшим та більш зручним, а держава повністю розумітиме як витрачаються кошти;

• спрощення порядку розміщення іноземних організацій в Україні;

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• розширення переліку компаній, які ввозять хімічну сировину без сплати акцизного податку;

• спрощення розмитнення товарів у портах;

• скасування вимоги оцінки запасів родовищ корисних копалин.

Раніше УНН повідомляв, що Кабмін скасує понад 300 актів щодо регуляції діяльності бізнесу.