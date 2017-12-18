Уряд схвалив пакет рішень для полегшення ведення бізнесу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив Стратегію реформування системи державного нагляду (контролю), направлену на полегшення умов ведення бізнесу в Україні. Рішення було прийняте на засіданні уряду 18 грудня, передає кореспондент УНН.
Крім того, було скасовано понад 300 застарілих регуляційних норм.
Проект рішень, підготовлений Міністерством економічного розвитку, передбачає:
• лібералізацію та спрощення використання касових апаратів. Використання касових апаратів стане дешевшим та більш зручним, а держава повністю розумітиме як витрачаються кошти;
• спрощення порядку розміщення іноземних організацій в Україні;
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• розширення переліку компаній, які ввозять хімічну сировину без сплати акцизного податку;
• спрощення розмитнення товарів у портах;
• скасування вимоги оцінки запасів родовищ корисних копалин.
Раніше УНН повідомляв, що Кабмін скасує понад 300 актів щодо регуляції діяльності бізнесу.