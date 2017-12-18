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Уряд схвалив пакет рішень для полегшення ведення бізнесу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив Стратегію реформування системи державного нагляду (контролю), направлену на полегшення умов ведення бізнесу в Україні. Рішення було прийняте на засіданні уряду 18 грудня, передає кореспондент УНН.

Крім того, було скасовано понад 300 застарілих регуляційних норм.

Проект рішень, підготовлений Міністерством економічного розвитку, передбачає:

• лібералізацію та спрощення використання касових апаратів. Використання касових апаратів стане дешевшим та більш зручним, а держава повністю розумітиме як витрачаються кошти;

• спрощення порядку розміщення іноземних організацій в Україні;

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• розширення переліку компаній, які ввозять хімічну сировину без сплати акцизного податку;

• спрощення розмитнення товарів у портах;

• скасування вимоги оцінки запасів родовищ корисних копалин.

Раніше УНН повідомляв, що Кабмін скасує понад 300 актів щодо регуляції діяльності бізнесу.

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