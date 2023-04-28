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Правительство синхронизировало украинские и европейские стандарты в сфере публичных закупок

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Кабинет министров Украины принял решение Комитета ассоциации Украина-ЕС и Совета ассоциации о взаимном доступе к рынкам публичных закупок друг друга. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Шмыгаль сообщил, что Правительство делает важный шаг к членству в ЕС.

Цитата

«Синхронизируем украинские и европейские стандарты в сфере публичных закупок Приняли решение Комитета ассоциации Украина-ЕС и Совета ассоциации о взаимном доступе к рынкам публичных закупок друг друга. Это касается центральных, региональных, местных органов власти, а также организаций публичного права Украины и Евросоюза», - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что Украина продолжает выполнять евроинтеграционные обязательства и приближать время открытия переговоров о вхождении в ЕС.

Дополнение

Украина выполнила все семь рекомендаций Европейского Союза, определенные при получении статуса кандидата. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина надеется, что до конца этой весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения этих рекомендаций.

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