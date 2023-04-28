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Уряд синхронізував українські та європейські стандарти у сфері публічних закупівель

Уряд синхронізував українські та європейські стандарти у сфері публічних закупівель

Київ • УНН

 • 300703 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Шмигаль повідомив, що Уряд робить важливий крок до членства в ЄС.

Цитата

«Синхронізуємо українські та європейські стандарти у сфері публічних закупівель.Ухвалили рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного. Це стосується центральних, регіональних, місцевих органів влади, а також організацій публічного права України та Євросоюзу», - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що Україна продовжує виконувати євроінтеграційні зобов’язання та наближати час відкриття переговорів про входження до ЄС.

Доповнення

Україна виконала всі сім рекомендацій Європейського Союзу, визначені при отриманні статуса кандидата. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна сподівається, що до кінця цієї весни Єврокомісія оголосить проміжний звіт про результати виконання цих рекомендацій.

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