Правительство России закрывает сведения о компаниях, работающих в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое дает возможность засекретить часть данных в российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Документ опубликован на официальном портале раскрытия нормативных актов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".
Согласно документу, доступ к сведениям в ЕГРЮЛ о совладельцев, руководителей, лицензии юрлица может быть закрыт в трех случаях:
компаниям, в отношении которых действуют иностранные санкции;
компаниям уполномоченных банков для гособоронзаказа;
компаниям, которые находятся, работают или зарегистрированы в аннексированом Крыму.
В частности, может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юридического лица в аннексирована Крыму, а также информация о совладельцах, руководителях компании и лицензии, которые имеет фирма.
Напомним, Европейский Союз в ходе саммита 20 июня продолжит на 6 месяцев санкции против РФ, связанные с оккупацией Крыма .