Уряд Росії закриває відомості про компанії, що працюють у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, що дає можливість засекретити частину даних у російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДРЮО). Документ опублікований на офіційному порталі розкриття нормативних актів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим. Реалії".
Згідно з документом, доступ до відомостей в ЄДРЮО про співвласників, керівників, ліцензії юрособи може бути закритий у трьох випадках:
компаніям, щодо яких діють іноземні санкції;
компаніям уповноважених банків для держоборонзамовлення;
компаніям, які перебувають, працюють або зареєстровані в анексованому Криму.
Зокрема, може бути закрита інформація про філії та представництва юридичної особи в анексованому Криму, а також інформація про співвласників, керівників компанії і ліцензії, які має фірма.
Нагадаємо, Європейський Союз під час саміту 20 червня продовжить на 6 місяців санкції проти РФ, пов'язані з окупацією Криму.