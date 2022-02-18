Правительство России отвечает за недавние кибератаки на Украину - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Правительство США заявило в пятницу, что российское правительство отвечает за недавние кибератаки на украинские банки на этой неделе. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
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"Мы считаем, что российское правительство отвечает за широкомасштабные кибератаки на украинские банки на этой неделе. Мы имеем техническую информацию, которая связывает Главное разведывательное управление России, или ГРУ, поскольку известная инфраструктура ГРУ передала большие объемы сообщений на украинские IP-адреса и домены", — заявила заместитель советника по национальной безопасности по кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер.
Детали
Нойбергер отметила, что Россия раньше получала выгоду из задержек США в атрибуции российских хакерских операций.
"Россия любит оставаться в тени и рассчитывает на долгий процесс атрибуции, чтобы она могла продолжать свое злонамеренное поведение против Украины в киберпространстве, включая предварительную подготовку к ее потенциальному вторжению", - отметила Нойбергер журналистам во время брифинга Белого дома.
Нойбергер добавила, что США поделились базовой разведданными с Украиной и другими европейскими союзниками. Она предупредила, что эти атаки могут заложить основу более агрессивных атак перед наземным вторжением.
"Несмотря на ограниченный эффект, эта недавняя волна кибератак в Украине согласуется с тем, как могли бы выглядеть усилия России по созданию основы для более разрушительных кибератак, которые сопровождают потенциальное дальнейшее вторжение на суверенную территорию Украины", - сообщила Нойбергер.
Она добавила, что США готовились к такой возможности с ноября и что правительство страны усилило поддержку украинского правительства.
Нойбергер заявила, что не верит в отсутствие конкретных или "достоверных" киберугроз для США.
Что предшествовало
DDоS-атака на украинские банки и сайты государственных учреждений, которая состоялась 15 февраля, была наиболее масштабной в истории Украины.
Накануне пользователи массово почувствовали перебои в работе крупнейших госбанков - "Приватбанка" и "Ощадбанка". Не работал также сайт Министерства обороны Украины. Клиенты государственных банков сообщали о перебоях в работе мобильных приложений, были проблемы с запуском и проведением платежей.
Украинские чиновники убеждены, что за атакой стоит Россия. Сама Москва эти обвинения отрицает.