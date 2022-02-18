Уряд Росії відповідає за недавні кібератаки на Україну - Білий дім

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"Ми вважаємо, що російський уряд відповідає за широкомасштабні кібератаки на українські банки цього тижня. Ми маємо технічну інформацію, яка пов'язує Головне розвідувальне управління Росії, або ГРУ, оскільки відома інфраструктура ГРУ передала великі обсяги повідомлень на українські IP-адреси і домени", — заявила заступник радника з національної безпеки з кібербезпеки та нових технологій Енн Нойбергер.

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Нойбергер зазначила, що Росія раніше отримувала вигоду із затримок США в атрибуції російських хакерських операцій.

"Росія любить залишатися в тіні і розраховує на довгий процес атрибуції, щоб вона могла продовжувати свою зловмисну ​​поведінку проти України в кіберпросторі, включаючи попередню підготовку до її потенційного вторгнення", - зауважила Нойбергер журналістам під час брифінгу Білого дому.

Нойбергер додала, що США поділилися базовою розвідувальною інформацією з Україною та іншими європейськими союзниками. Вона попередила, що ці атаки можуть закласти основу більш агресивних атак перед наземним вторгненням.

"Незважаючи на обмежений ефект, ця недавня хвиля кібератак в Україні узгоджується з тим, як могли б виглядати зусилля Росії щодо створення основи для більш руйнівних кібератак, що супроводжують потенційне подальше вторгнення на суверенну територію України", - повідомила Нойбергер.

Вона додала, що США готувалися до такої можливості з листопада і що уряд країни посилив підтримку українського уряду.

Нойбергер заявила, що не вірять у відсутність конкретних чи "достовірних" кіберзагроз для США.

Що передувало

DDоS-атака на українські банки та сайти державних установ, яка відбулася 15 лютого, була найбільш масштабною в історії України.

Напередодні користувачі масово відчули перебої в роботі найбільших держбанків - "ПриватБанку" та "Ощадбанку". Не працював також сайт міністерства оборони України. Клієнти державних банків повідомляли про перебої в роботі мобільних додатків, були проблеми із запуском та проведенням платежів.

Українські посадовці переконані, що за атакою стоїть Росія. Сама Москва ці звинувачення заперечує.